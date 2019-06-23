Белорусские пограничники сняли с автобуса анархиста Николая Дедка

Активиста сопроводили на таможенный досмотр, где просмотрели все его личные вещи, в том числе книги и брошюры.

Основанием для досмотра стала якобы «выборочная проверка». После нее Дедка посадили на другой автобус. Об этом сообщили на правозащитном сайте «Весна» .

За две недели до этого анархиста снимали с автобуса пограничники, когда он ехал в сторону Вильнюса. Поводом для «спецпроверки», которую озвучил белорусский пограничник, стало подозрение, что документ якобы «имеет признаки подделки».

«Все говорит о том, что существуют какие-то особые списки на "проверку" на въезд и выезд. В них попадают все социально активные граждане, от анархистов до правозащитников. Однако наличие в списке не означает, что человека будут "трясти" каждый раз. Кажется, что списки "активизируются" перед какими-то ключевыми происшествиями, типа выборов, Европейских игр и т.д. Но могут человека "прошмонать" и независимо от таких событий», — сказал тогда активист.