В Минске стартовала мужская велогонка Евроигр на 180 км
На Октябрьской площади стартовала мужская групповая велогонка на шоссе. Участникам предстоит проехать по Минску 180 км.
Трасса состоит из 12 кругов по 15 километров, с большим количеством поворотов и подъемами. Расчетное время финиша — четыре часа пятнадцать минут, пишет агентство
В борьбу за награды вступили около 150 спортсменов, в том числе из команд-лидеров мирового велоспорта из Бельгии, Франции и Италии. Одним из основных фаворитов считается итальянец Дарио Катальдо, выигравший, в частности, этап гонки Giro d’Italia в этом году. За победу будут бороться и атлеты из Нидерландов во главе с Морено Хофландом, среди ярких имен в заявке значились чех Ян Барта, португалец Нельсон Оливейра и другие известные спортсмены.
Экс-чемпион мира, победитель I Европейских игр, белорус Василий Кириенко также участвует. Он сравнительно недавно вернулся в строй после проблем с сердцем.
Всего в велоспорте на II Европейских играх в Минске будут разыграны 24 комплекта наград в двух видах — на шоссе и треке.