В Минске стартовала мужская велогонка Евроигр на 180 км

/ Спорт
Просмотров: 144

На Октябрьской площади стартовала мужская групповая велогонка на шоссе. Участникам предстоит проехать по Минску 180 км.

Фото: minsknews.by

Трасса состоит из 12 кругов по 15 километров, с большим количеством поворотов и подъемами. Расчетное время финиша — четыре часа пятнадцать минут, пишет агентство «Минск-Новости».

В борьбу за награды вступили около 150 спортсменов, в том числе из команд-лидеров мирового велоспорта из Бельгии, Франции и Италии. Одним из основных фаворитов считается итальянец Дарио Катальдо, выигравший, в частности, этап гонки Giro d’Italia в этом году. За победу будут бороться и атлеты из Нидерландов во главе с Морено Хофландом, среди ярких имен в заявке значились чех Ян Барта, португалец Нельсон Оливейра и другие известные спортсмены.

Экс-чемпион мира, победитель I Европейских игр, белорус Василий Кириенко также участвует. Он сравнительно недавно вернулся в строй после проблем с сердцем.

Всего в велоспорте на II Европейских играх в Минске будут разыграны 24 комплекта наград в двух видах — на шоссе и треке.

Сюжет: Европейские игры в Минске
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: велогонка Европейские игры-2019 Персона: Дарио Катальдо Василий Кириенко Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Скандал на Европейских играх. Почему Лукашенко не хотел идти на стадион

Скандал на Европейских играх. Почему Лукашенко не хотел идти на стадион

«Беларуси выпала честь стоять у истоков». Лукашенко открыл Европейские игры-2019

«Беларуси выпала честь стоять у истоков». Лукашенко открыл Европейские игры-2019

Европейские игры. С чего начать знакомство с Минском?

Европейские игры. С чего начать знакомство с Минском?

Впервые выставлена крупнейшая частная коллекция олимпийских наград. В Минске!

Впервые выставлена крупнейшая частная коллекция олимпийских наград. В Минске!