В Минске стартовала мужская велогонка Евроигр на 180 км

На Октябрьской площади стартовала мужская групповая велогонка на шоссе. Участникам предстоит проехать по Минску 180 км.

Фото: minsknews.by

Трасса состоит из 12 кругов по 15 километров, с большим количеством поворотов и подъемами. Расчетное время финиша — четыре часа пятнадцать минут, пишет агентство «Минск-Новости» .

В борьбу за награды вступили около 150 спортсменов, в том числе из команд-лидеров мирового велоспорта из Бельгии, Франции и Италии. Одним из основных фаворитов считается итальянец Дарио Катальдо, выигравший, в частности, этап гонки Giro d’Italia в этом году. За победу будут бороться и атлеты из Нидерландов во главе с Морено Хофландом, среди ярких имен в заявке значились чех Ян Барта, португалец Нельсон Оливейра и другие известные спортсмены.

Экс-чемпион мира, победитель I Европейских игр, белорус Василий Кириенко также участвует. Он сравнительно недавно вернулся в строй после проблем с сердцем.

Всего в велоспорте на II Европейских играх в Минске будут разыграны 24 комплекта наград в двух видах — на шоссе и треке.