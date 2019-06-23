Грузинские футболисты напомнили о российской оккупации в 2008 году

Игроки клубов «Торпедо» (Кутаиси), «Локомотив» (Тбилиси) и «Рустави» (Рустави) вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с надписями, в которых выразили свое отношение к политике России.

Так, в Цхалтубо, на стадионе имени 26 мая, футболисты кутаисского «Торпедо» вышли на поле в черный майках, надпись на которых говорила, что часть территории Грузии оккупирована Россией, передает «Грузия Online» .

В Тбилиси, на стадионе «Михаил Месхи-2» состоялся матч между тбилисским «Локомотивом» и руставским «Рустави» — команды вышли в белых футболках также с надписями, утверждающими об оккупации Россией грузинской территории.

Кутаисцы победили со счетом 7:0, а встреча в Тбилиси завершилась вничью — 1:1.

Отношения государств осложнились после массовых беспорядков в грузинской столице.