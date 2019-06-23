Пьяные украинские полицейские избили мужчину после замечания

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В Кременчуге Полтавской области группа пьяных полицейских избила мужчину в одном из магазинов.

Пострадавший рассказал, что сделал замечание полицейским из-за того, что они кричали и нецензурно выражались в магазине. В ответ между ними завязалась драка.

Очевидец рассказала, что мужчину избили три человека, нанося удары в лицо и голову.

Начальник областного управления Андрей Замахин сообщил, что в драке участвовали двое участковых полицейских, которые находились вне службы. По предварительной информации, участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе драки все получили легкие телесные повреждения.

На время служебного расследования полицейских отстранили от выполнения обязанностей. Кроме того, решается вопрос об увольнении из рядов полиции.
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Тэги: Нацполиция пьянство Украина Город: Кременчуг

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