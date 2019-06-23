Пьяные украинские полицейские избили мужчину после замечания
В Кременчуге Полтавской области группа пьяных полицейских избила мужчину в одном из магазинов.
Пострадавший
Очевидец рассказала, что мужчину избили три человека, нанося удары в лицо и голову.
Начальник областного управления Андрей Замахин сообщил, что в драке участвовали двое участковых полицейских, которые находились вне службы. По предварительной информации, участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. В ходе драки все получили легкие телесные повреждения.
На время служебного расследования полицейских отстранили от выполнения обязанностей. Кроме того, решается вопрос об увольнении из рядов полиции.