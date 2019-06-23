Белгидромет четвертый день подряд предупреждает о грозах и жаре на Гомельщине

Максимальная температура воздуха в отдельных районах Гомельской области достигнет 24 июня 30-31 градуса.

Днем 23 июня дожди с грозами прошли в Витебской, Могилевской и Гомельской областях. Сейчас холодный фронт уходит на юго-восток.

В Минске 24 июня будет от 24 до 26 градусов тепла и без осадков.

С 4 по 17 июня, а также 20 и 21 июня в Беларуси фиксировались температурные рекорды. В некоторых городах, в том числе в Минске и Могилеве, обновились абсолютные максимумы июня за весь период метеонаблюдений.