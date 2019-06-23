Итальянец Давиде Баллерини победил в минской велогонке на 180 км

Первым в мужской групповой велогонке на шоссе стал итальянец Давиде Баллерини. Белорусский гонщик Александр Рябушенко остановился в шаге от пьедестала.

Экс-чемпион мира, победитель I Европейских игр, белорус Василий Кириенко незадолго до финишной прямой пытался вывести Рябушенко вперед, но Баллерини был неудержим.

Одним из основных фаворитов считался итальянец Дарио Катальдо, выигравший, в частности, этап гонки Giro d’Italia в этом году.

Трасса состояла из 12 кругов по 15 километров — суммарно 180 км.