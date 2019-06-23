Военнослужащий нашел потерявшихся у «Минск-Арены» девочек

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Две девочки 7 и 10 лет на протяжении дня выступали вместе со своим творческим коллективом, а вечером их должны были забрать родители, однако в назначенное время в назначенном месте они не появились.

Отец пропавших обратился с просьбой помочь к дежурившим у «Минск-Арены» сотрудникам правопорядка, передает агентство «Минск-Новости».

Оказалось, что руководитель коллектива направила девочек к родителям, но те зашли в палатку с сувенирами. Выходящими оттуда, их заметил прапорщик Александр Скопичев. Потерявшихся вернули родителям.
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Тэги: Минск-Арена поиск пропажа девочки Персона: Александр Скопичев Город: Минск

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