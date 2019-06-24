Беларусь накрыла область повышенного давления – объявлен желтый уровень опасности
В понедельник погоду на территории Беларуси будет определять область повышенного давления, сформированная в более свежей воздушной массе. По данным синоптиков, а на юго-востоке сохранится влияние атмосферного фронта.
Как сообщили в Белгидромете, ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется
Ветер северо-восточный умеренный. Максимально воздух прогреется до +28°C (в юго-восточных регионах до +30°C).
В столице без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. В течение суток термометр покажет следующие значения:
- утром +16..+18°C;
- днем +24..+26°C;
- вечером +21..+23°C.