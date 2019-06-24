Дадон: Беларусь покупает больше всех молдавского вина

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Характеризуя входе своего визита в Минск двусторонние отношения, президент Молдовы Игорь Додон отметил их позитивность.

Иллюстрация pixabay.com

По его словам, это касается как политической сферы, так и экономики.

Он напомнил, что на территории его страны собираются тракторы и троллейбусы.

Додон верит, что у партнерства Беларусь-Молдова хорошие перспективы.

Президент отметил, что Беларусь является страной, покупающей больше всего молдавского вина. Он допустил, что у нас в стране может быть открыто производство вина, пожалуй, самой известной марки – Криково.


В молдавских подвалах хранится коллекция вина Лукашенко

Кроме этого, гость похвалил развитие в Беларуси IT-сферы, отметив, что Молдове есть чему поучиться, отмечает ctv.by.

Напомним, ранее Александр Лукашенко хвалил качество молдавского вина, которое он имел возможность продегустировать во время состоявшегося в 2018 году официального визита в Кишинев: «Когда их не пустили на российский рынок, а Европа им не открыла свой, они вынуждены были производить супервина».

Президент посетовал, что белорусы не умеют пить в меру и посоветовал переходить с крепких напитков на вино.

«Нам надо наш народ больше приучать к нормальным винам. От самогона, от этих крепких напитков отучать. Я не против, если люди 70-100 грамм водки через день выпивают. Но мы же не умеем по 70-100 грамм. Мы же если сядем, надо литр залить крепких напитков за один раз. А здоровья это не прибавляет. Поэтому надо привыкать к европейскому варианту потребления вин. Это полезно, если один-два бокала в день вина выпиваешь, но именно качественного», — резюмировал Лукашенко. 
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Тэги: Беларусь-Молдова вино Персона: Игорь Додон

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