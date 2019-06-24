Стало известно еще об одном крупном демарше на Евроиграх в Минске

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Участие делегации частично признанного Косова в открытии II Европейских игр на минском стадионе «Динамо» стало причиной не только демарша президента Сербии Александра Вучича, отказавшегося посетить церемонию.

Иллюстрация pixabay.com

Как сообщает телеканал BN со ссылкой на информагентство «Срна», во время парада спортсменов, когда проходила косовская делегация, председатель президиума Боснии и Герцеговины от Республики Сербской Милорад Додик покинул ложу почетных гостей, пишет БелаПАН.

«Увидев выход Косова, я встал и покинул ложу. Когда они прошли и исчезли из поля зрения, я вернулся», — сказал Додик.


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По его мнению, косовским спортсменам не место на этих соревнованиях. В то же время Додик приветствовал делегации Боснии и Герцеговины и Сербии. Он заявил, что понимает поступок Александра Вучича, решившего не идти на церемонию.

Боснийское телевидение отмечает, что четыре месяца назад на открытии зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в столице Боснии и Герцеговины Сараево также присутствовала делегация из Косова, однако Додик не бойкотировал мероприятие, а выступил на нем с речью, в которой «много говорил об олимпийском духе и защите спортивной чести».

Посетить открытие Европейских игр Додика и Вучича пригласил Александр Лукашенко. На церемонии присутствовал также президент Косова Хашим Тачи, которого пригласил президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич. Тачи было выделено место вне президентской ложи.

Беларусь, Россия и еще более 70 стран не признают независимость Косова. Белград по-прежнему считает его автономным краем в составе Сербии.

Сюжет: Европейские игры в Минске
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Тэги: Европейские игры-2019 демарш Босния и Герцеговина Косово Персона: Милорад Додик

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