Стало известно еще об одном крупном демарше на Евроиграх в Минске
Участие делегации частично признанного Косова в открытии II Европейских игр на минском стадионе «Динамо» стало причиной не только демарша президента Сербии Александра Вучича, отказавшегося посетить церемонию.
Как сообщает телеканал
«Увидев выход Косова, я встал и покинул ложу. Когда они прошли и исчезли из поля зрения, я вернулся», — сказал Додик.
По его мнению, косовским спортсменам не место на этих соревнованиях. В то же время Додик приветствовал делегации Боснии и Герцеговины и Сербии. Он заявил, что понимает поступок Александра Вучича, решившего не идти на церемонию.
Боснийское телевидение отмечает, что четыре месяца назад на открытии зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля в столице Боснии и Герцеговины Сараево также присутствовала делегация из Косова, однако Додик не бойкотировал мероприятие, а выступил на нем с речью, в которой «много говорил об олимпийском духе и защите спортивной чести».
Посетить открытие Европейских игр Додика и Вучича пригласил Александр Лукашенко. На церемонии присутствовал также президент Косова Хашим Тачи, которого пригласил президент Европейских олимпийских комитетов Янез Кочиянчич. Тачи было выделено место вне президентской ложи.
Беларусь, Россия и еще более 70 стран не признают независимость Косова. Белград по-прежнему считает его автономным краем в составе Сербии.