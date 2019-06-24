Гибель людей на «Гродно Азоте»: суд оправдал мастера предприятия

Оправдан мастер по ремонту ОАО «Гродно Азот» Николай Сауль по делу о гибели двух работников предприятия. Такое решение оглашено в суде Октябрьского района Гродно 24 июня.

Ранее Сауля обвиняли в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух людей (ч. 3 ст. 304 Уголовного кодекса Беларуси).

Взрыв в цехе одного из крупнейших химических предприятий страны произошел 6 июня 2016 года. Ремонтники проводили огневые работы, распиливали при помощи газового оборудования металлические конструкции. В цехе находилось около 60 тонн опасного вещества гидроксиламинсульфат, которому, как позже выяснилось, нельзя там было храниться из-за пожароопасности.

В какой-то момент вещество разложилось и превратилась в облако, парами которого насмерть отравились двое рабочих 28 и 35 лет. Ещё трое попали в больницу. Дело рассматривали в суде почти два года, в том числе чтобы понять, от чего взорвалась опасное вещество и был ли в этом виноват мастер.

По заключению гродненского управления департамента Государственной инспекции труда, в произошедшем были виновны четыре человека: начальник цеха, начальник отделения, начальник смены цеха и мастер по ремонту. Однако на скамье подсудимых оказался только мастер.

Мужчине было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 304 Уголовного кодекса (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).