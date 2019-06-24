Главбух похитила у предприятия более 360 тыс. рублей

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8 лет колонии общего режима с конфискацией имущества получила 58-летняя бывший главный бухгалтер одного из предприятий Дубровенского района.

Фото носит иллюстративный характер

Женщина была признана виновной в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями. На протяжении пяти лет она, используя подсистему «клиент-банк», вносила неверные данные о суммах, которые зачислялись на ее карт-счет, а также счета других лиц, которые в некоторых случаях в трудовых отношениях с предприятием не состояли.

За годы противоправной деятельности, она смогла «увести» у предприятия более 360 тыс. рублей.

Как сообщается, приговор вступил в законную силу.
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Тэги: хищение злоупотребление служебными полномочиями Город: Дубровно

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