«Транснефть» вновь запустила в «Дружбу» грязную нефть

В условиях глобального контроля за поставками российской нефти компания «Транснефть» вновь допустила попадание в трубопровод «Дружба» грязной нефти. Специалисты зафиксировали данный факт 19 июня.

Как пишут «Известия» , это второй за последние два месяца случай загрязнения «черного золота» хлорорганикой (пробы показали превышение норм в контролируемом «Транснефтью» трубопроводе 60 ppm (частиц на миллион), в то время, когда максимально допустимо – в 10 ppm).

В настоящее время прежние обещания компании, что в самое ближайшее время все нормализуется, вызывают сомнения. Хотя еще совсем недавно Германия сообщила о поставках на один из своих НПЗ чистой нефти.

В самой «Транснефти» дали такое объяснение: из России в Беларусь нефть с хлорорганикой в последний месяц не шла, а вероятной причиной настоящего роста концентрации явилось автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей на белорусской станции Кобрин.