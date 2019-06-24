В Польше арестовали работодателя, которая вывезла в лес умирающего украинца

Василий Чорней из Ивано-Франковской области потерял сознание во время работы на производстве гробов около города Новый Томышль, но вместо вызова скорой, владелица предприятия вывезла его в лес за 150 км и оставила умирать.

Польке грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

«Полицейские выяснили, что в жаркий день мужчине стало плохо на работе и он потерял сознание. Когда другие работники сообщили владелице, она запретила вызвать "скорую помощь" и приказала всем идти домой. Потом оказалось, что человек в бессознательном состоянии исчез с территории предприятия», — сказал представитель Великопольской полиции Анджей Боровяк.

Полицейские задержали владелицу фирмы. Ей грозит до пяти лет заключения.