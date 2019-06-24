Несовершеннолетняя украинка создала компьютерную модель для лечения болезней мозга

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Американская школьница, которая родилась в Украине, изобрела компьютерную модель роботизированной капсулы ДНК, что в перспективе позволит доставлять лекарство прямо в мозг человека.

Издание «Голос Америки» сообщает, что 17-летняя София Лысенко создала искусственную макромолекулу, которая может беспрепятственно доставлять лекарства к пораженным болезнями Альцгеймера или Паркинсона клеткам мозга.

Сейчас открытие Лысенко — это компьютерная модель «капсулы-робота» в виде ДНК, которая лишь в перспективе сможет преодолевать защитный барьер мозга и доставлять лекарства к клеткам, пораженным болезнями Альцгеймера и Паркинсона. Перед клиническими исследованиями и экспериментами могут пройти годы, и не факт, что проект удастся реализовать в полной мере.
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Тэги: мозг лечение Украина Персона: София Лысенко

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