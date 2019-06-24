Россияне повторно выявили противогрибковый препарат в белорусском сыре

Россельхознадзор ввел ограничения на импорт продукции предприятия «Мстиславльмолоко»: в сыре повторно выявлен противогрибковый препарат натамицин.

Кроме того, по сообщению ведомства, вводится режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой двумя белорусскими предприятиями — «Витконпродукт» цех убоя птицы «Шумилино» и «Здравушка-милк». В первом случае выявлены метаболиты нитрофуранов (метаболит фурадонина) в мясе птицы, во втором — бактерии группы кишечной палочки в питьевом молоке.

«Продолжаются случаи поступления в Россию из Белоруссии животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза и Российской Федерации», — отмечается в релизе Россельхознадзора.