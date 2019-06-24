Главарь итальянской мафии сбежал из тюрьмы в Монтевидео

Рокко Морабито входил в список самых разыскиваемых преступников Италии и ожидал в столице Уругвая экстрадиции.

Как передает ilfattoquotidiano.it , 52-летний Морабито и трое других заключенных «сбежали через дыру в крыше здания». Во время побега они ограбили жителей соседнего дома.

Морабито был задержан в центре Монтевидео в 2017 году после 23 лет, проведенных в бегах. Одного из главарей клана Ндрангета называют «кокаиновым королем» Милана. Он входил в список самых разыскиваемых преступников Италии.

Первоначально он был арестован по обвинению в фальсификации документов, удостоверяющих личность, но позже дело переквалифицировали. Его должны были экстрадировать в Италию по обвинению в торговле наркотиками.