Главарь итальянской мафии сбежал из тюрьмы в Монтевидео

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Рокко Морабито входил в список самых разыскиваемых преступников Италии и ожидал в столице Уругвая экстрадиции.

 

Как передает ilfattoquotidiano.it, 52-летний Морабито и трое других заключенных «сбежали через дыру в крыше здания». Во время побега они ограбили жителей соседнего дома.

Морабито был задержан в центре Монтевидео в 2017 году после 23 лет, проведенных в бегах. Одного из главарей клана Ндрангета называют «кокаиновым королем» Милана. Он входил в список самых разыскиваемых преступников Италии.

Первоначально он был арестован по обвинению в фальсификации документов, удостоверяющих личность, но позже дело переквалифицировали. Его должны были экстрадировать в Италию по обвинению в торговле наркотиками.
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Тэги: мафия Италия Уругвай наркотики Персона: Рокко Морабито Город: Монтевидео

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