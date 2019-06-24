Власти Горок открестились от памятного знака Петру I

Местные чиновники планировали открыть памятную доску в честь российского императора-оккупанта, но теперь и в райисполкоме, и в администрации Могилевской области, свои намерения отрицают.

Открывать памятную доску Петру I должны были 22 июня в 10:45 на доме № 20 по улице Якубова, но в программе на День города этого пункта уже нет, сообщает Еuroradio .

Редактор независимого портала Horki.info Галина Будная рассказала, что, увидев в программе мероприятий строку об открытии памятного знака в честь Петра I, ужаснулась.

«Как журналисты, мы начали меры принимать. Думаю, что шумиха вокруг этой темы имела смысл. И коллективно нам удалось отстоять город от второго нашествия Петра I. Но чиновники не признают, что пришлось отменить. Я обрадовалась, что убрали из программы», — сказала она.

Заместитель председателя Могилевского облисполкома Андрей Кунцевич, курирующий вопросы социальной сферы и идеологическую работу, отрицает намерения увековечивать память Петра I.

Заместитель председателя Горецкого райисполкома Лариса Кривицкая даже назвала эту информацию вымыслом: «Непонятно, откуда выросли ноги у этих слухов. Никакой мемориальной доски не было в проекте и не будет. Это дезинформация. Чтобы установить мемориальную доску, нужно пройти ряд инстанций».