На скорости 250 км/ч: работник СТО пытался скрыться от ГАИ на чужом «БМВ Х5»

На 27-летнего работника станции техобслуживания составлено сразу восемь протоколов об административных правонарушений.

По информации Госавтоинспекции, мужчина взял на работе чужой «БМВ Х5» (дескать, хотел посмотреть, как автомобиль выглядит после ремонта) и отправился кататься. В какой-то момент внедорожник без номеров попал в поле зрения дорожной милиции. На сигнал остановиться водитель не отреагировал – началась погоня.

В ГАИ отмечают, что беглец пытался уйти от преследователей по трассе М-3 на скорости 250 км/ч.

Во время «гонки» мужчина понял, что скрыться не удастся – он остановился.

Среди правонарушений, которые инкриминированы молодому лихачу управление без прав (ранее был лишен), создание аварийной обстановки и невыполнение требования об остановке, повлекшее преследование.

Не так давно ГАИ Минской области опубликовала видео погони экипажа ДПС за мотоциклистом. Преследование оказалось недолгим – через считанные минуты 20-летний байкер, удиравший на «Хонде», был задержан.