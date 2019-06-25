Данкверт не считает себя врагом №1 для «батьки», но в Беларусь пока ни ногой

Белорусская сторона политизирует санкции, которые вводятся в отношении ее сельхозпродукции, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью программе «Поздняков» телеканала НТВ.

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«На самом деле, если сравнить по количеству ввозимой продукции и тем запретом, который есть, это обычная работа, которая политизируется для того, чтобы отдельные, будем говорить, наши белорусские коллеги политические показали свое политическое лицо, что они борются, и, может быть, это им в поддержку идет, и авторитет в государстве повышается», — сказал Данкверт.

«На самом деле, если бы они занимались наведением порядка, то проку было бы, наверное, больше, — считает глава ведомства. — Компетентный орган предоставил документы — открыли [дело], не предоставил документ — не открыли».

На вопрос ведущего: «То есть вам приходится общаться не с соответствующим органом со стороны белорусской, а с дипломатическим?» — Данкверт ответил: «Ну, в данном случае в том числе. Мы видимся здесь, в Москве. В Белоруссию как-то я не езжу в последние годы».

«Ну, вы там враг № 1 у «батьки», — отреагировал интервьюер. «Ну, я бы так не сказал, — заявил чиновник. — С Белоруссией мы с точки зрения даже электронной сертификации продвинулись в животноводстве достаточно далеко, и мы уже практически завершим все основные переходы к сентябрю этого года, и белорусская продукция в этом отношении более прозрачная, чем казахская».

Данкверт посетовал на закрытость информации в Беларуси: «Если посмотреть сегодня открытость нашу и открытость бизнеса или открытость других стран. Вот мы не можем у белорусских коллег посмотреть систему раннего оповещения в электронном виде, что они нашли и куда это пошло. А они у нас могут посмотреть. Коллеги имеют белорусские доступ к системе лабораторной, «Веста» называется эта система, где все действия — кто брал пробу, в какой лаборатории проводил, какой лаборант, какие методики, в какое время — все записано. У нас все ходы записаны. А вот тем, кто критикует и говорят, что мы являемся дубиной, надо быть более открытыми».

Глава Россельхознадзора также сообщил, что «легализация украинской белково-жировой продукции, которая въезжала через Беларусь в количестве, как мы понимаем, там минимум 100-120 тыс. тонн, там она по документам и без документов входила, она нанесла нашему рынку миллиардные ущербы, в том числе снизив производство молока в России. Это 240 млн, не заплаченных в бюджет, может быть, денег». В какой валюте выражается эта сумма, Данкверт не уточнил.

Не называя страны, руководитель ведомства рекомендовал «нашим коллегам, которые тормозили все эти процессы, в том числе наведение порядка на молочном рынке, заниматься тем, что государство предписало».

«Предписало электронную сертификацию — извольте-с. А если вы использовали сухое молоко, потому что ваши объемы такие, что вы натурального привезти вовремя не можете и это сухое молоко мы теперь увидим, ну, извините-с, придется отвечать», — предупредил Данкверт.

3 февраля Александр Лукашенко во время встречи с журналистами и экспертным сообществом заявил, что в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта надо возбудить уголовное дело. В ответ на это глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рекомендовал навести порядок на белорусских предприятиях.

«Надо изучить, Игорь Анатольевич, вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту, как когда-то по Керимову и Баумгертнеру, за нанесение ущерба государству. Возбудить уголовное дело, и мы его достанем», — сказал Лукашенко.

По его словам, когда Данкверт побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит.

«Все эти данкверты — люди заинтересованные. У каждого огромные латифундии. Они сами являются производителями того или иного продукта: или крышуют, или где-то работают, или собственники. Они, конечно, по качеству и цене не могут конкурировать с белорусской продукцией. Теперь вы понимаете, почему устанавливаются эти барьеры», — заявил официальный лидер.

После этого МВД проводило доследственную проверку в отношении Данкверта. В мае того же года Генпрокуратура России сообщила, что не нашла коммерческой заинтересованности чиновника в ограничениях на поставку белорусского продовольствия.