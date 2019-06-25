Почти на целый день ГАИ из-за Евроигр закрыла центр Минска

Практически целый день любому виду транспорта будет закрыто движение в центре белорусской столицы.

Это связано с проведением в рамках II Европейских игр индивидуальной велосипедной гонки.

В ГАИ сообщили, что «кирпич» будет действовать с 07:00 до 17:00.

Гонка пройдет по следующим улицам: Интернациональная – Я.Купалы – Куйбышева – Пашкевича – Богдановича – Сторожевской (разворот перед перекрестком Сторожевская/Коммунистическая) – Сторожевская – Богдановича – Немига – Романовская Слобода – Кальварийская – Тимирязева (разворот на перекрестке Тимирязева/Л.Украинки) – Тимирязева – Кальварийская –Романовская Слобода – Немига – Богдановича – Я.Купалы (поворот на второй круг на Куйбышева) – Интернациональная.