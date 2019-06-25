Молния убила пастуха на лугу в Кормянском районе

Трагедия произошла в воскресенье днем на лугу вблизи деревни Струмень (Кормянский район). По предварительным данным, смерть наступила из-за грозового разряда.

Как сообщили в Госкомитете судэкспертиз, 54-летний мужчина загонял коров за ограждение на пастбище.

В этот момент в него попала молния. Увидев упавшего, напарник подбежал и пытался привести его в чувства, но «вытащить с того света» коллегу не получилось.

Точную причину смерти установит экспертиза.

Ранее в сети появилось видео последствий прошедшей в Чечерском районе стихии.