Молния убила пастуха на лугу в Кормянском районе

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Трагедия произошла в воскресенье днем на лугу вблизи деревни Струмень (Кормянский район). По предварительным данным, смерть наступила из-за грозового разряда.

Как сообщили в Госкомитете судэкспертиз, 54-летний мужчина загонял коров за ограждение на пастбище.


На Гродненщине из-за молний горели баня и два сарая

В этот момент в него попала молния. Увидев упавшего, напарник подбежал и пытался привести его в чувства, но «вытащить с того света» коллегу не получилось.

Точную причину смерти установит экспертиза.

Ранее в сети появилось видео последствий прошедшей в Чечерском районе стихии.

 
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Тэги: молния пастух непогода Город: Корма

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