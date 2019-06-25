Два истребителя столкнулись в небе над Германией

В результате авиакатастрофы двух многоцелевых истребителей Eurofighter, произошедшем в небе над федеральной землей Мекленбург – Передняя Померания, погиб один человек.

Фото с сайта Би-би-си

По официальным данным, после столкновения один из самолетов упал в лесу поблизости от населенного пункта Ябель, второй – на расстоянии примерно в 10 километров, на краю леса южнее поселка Носсентинер-Хютте. Оба летчика катапультировались, пишет DW .

Как отмечает ВВС Германии, столкнувшиеся истребители находились в составе группы из трех Eurofighter в рамках тренировочного полета. Пилот третьего самолета наблюдал столкновение и сообщил о том, что два парашюта опустились на землю.