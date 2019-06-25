Выросло число погибших в результате взрыва в Арыси

Число погибших в результате ЧП, произошедшего накануне в казахстанском городе Арыси, выросло до двух.

По данным МВД, погибшие: гражданское лицо, житель города (один из снарядов попал в автомобиль – мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью); военнослужащий-контрактник (его тело было обнаружено недалеко от части во время поисковой операции).

На данный момент известно о 165 пострадавших, которые обратились за помощью к медикам (из них 89 – были госпитализированы, а 15 – находятся в реанимации).