Выросло число погибших в результате взрыва в Арыси

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Число погибших в результате ЧП, произошедшего накануне в казахстанском городе Арыси, выросло до двух.


Появились жуткие кадры из Арыси, города, который может взлететь на воздух

По данным МВД, погибшие: гражданское лицо, житель города (один из снарядов попал в автомобиль – мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью); военнослужащий-контрактник (его тело было обнаружено недалеко от части во время поисковой операции).

На данный момент известно о 165 пострадавших, которые обратились за помощью к медикам (из них 89 – были госпитализированы, а 15 – находятся в реанимации).
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Тэги: Казахстан взрыв боеприпасов Город: Арысь

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