Кубок Америки по футболу. Бразилия и Аргентина могут встретиться в полуфинале

На Кубке Америки-2019 остались всего восемь национальных сборных, которые продолжают борьбу за трофей.

Четыре матча пройдут в два дня:

28.06.

Бразилия — Парагвай (начало в 03:30 по минскому времени);

Венесуэла — Аргентина (22:00).

29.06.

Колумбия — Чили (02:00);

Уругвай — Перу (22:00).

Первую полуфинальную пару составят победители матчей 28 июня (потенциально в 1/2 финала могут сойтись Бразилия и Аргентина), а вторую — команды, взявшие верх 29 июня.