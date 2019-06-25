Кубок Америки по футболу. Бразилия и Аргентина могут встретиться в полуфинале
На Кубке Америки-2019 остались всего восемь национальных сборных, которые продолжают борьбу за трофей.
Четыре матча пройдут в два дня:
28.06.
- Бразилия — Парагвай (начало в 03:30 по минскому времени);
- Венесуэла — Аргентина (22:00).
29.06.
- Колумбия — Чили (02:00);
- Уругвай — Перу (22:00).
Первую полуфинальную пару составят победители матчей 28 июня (потенциально в 1/2 финала могут сойтись Бразилия и Аргентина), а вторую — команды, взявшие верх 29 июня.