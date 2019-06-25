Кубок Америки по футболу. Бразилия и Аргентина могут встретиться в полуфинале

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На Кубке Америки-2019 остались всего восемь национальных сборных, которые продолжают борьбу за трофей.

Четыре матча пройдут в два дня:

28.06.

  • Бразилия — Парагвай (начало в 03:30 по минскому времени);
  • Венесуэла — Аргентина (22:00).

29.06.

  • Колумбия — Чили (02:00);
  • Уругвай — Перу (22:00).

Первую полуфинальную пару составят победители матчей 28 июня (потенциально в 1/2 финала могут сойтись Бразилия и Аргентина), а вторую — команды, взявшие верх 29 июня.
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Тэги: футбол-Кубок Америки