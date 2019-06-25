Читать жалобы станет дороже

Согласно постановлению Министерства финансов, субъекты хозяйствования со второго полугодия будут платить больше за Книгу замечаний и предложений.

Как сказано в документе, с первого июля стоимость «книги жалоб» будет составлять 5 рублей 50 копеек (ранее стоила 4 рубля).

Книга замечаний и предложений – документ единого образца, предназначенный для внесения замечаний (заявлений и жалоб) и (или) предложений о деятельности организации, индивидуального предпринимателя, качестве производимых (реализуемых) ими товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг в соответствии с абз. 13 ст. 1 Закона об обращениях.