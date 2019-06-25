Монтера убило током в Октябрьском районе

Трагедия, о которой стало известно сегодня, произошла утром 22 июня во время ремонтных работ.

Как сообщается, 52-летний электромонтер ремонтировал кабель-удлинитель сварочного аппарата на ферме «Волосовичи» (ОАО «Некрашинский») Октябрьского района. Во время починки мужчина получил смертельный удар током.

В РОСК сообщили, что погибший, несмотря на то, что имел средства индивидуальной защиты, ими не воспользовался. Так, в частности, он работал в туфлях, которые, к тому же, были мокрые.