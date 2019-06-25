Беларусь зарабатывает на конфликте России и Украины

По данным Национального статистического комитета, Беларусь наращивает поставки угля в Украину.

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Как отмечают статистики, за четыре месяца текущего года Беларусь экспортировала в Украину 639,9 тыс. тонн каменного угля на 55 млн долларов.

В количественном выражении поставки выросли в 292 раза, в денежном — в 303.

За январь-апрель в Украину было поставлено угля больше, чем за весь минувший год (статистика за 2018-й: отгружено 588,5 тыс. тонн на 50 млн долларов).

В Беларусь уголь в основном попадал с российской территории. За январь-апрель импорт составил 810,2 тыс. тонн на 61 млн долларов. В количественном выражении поставки выросли 4,1 раза, в денежном — в 3,8 раза.

Белорусские трейдеры допускали, что в Украину через Беларусь попадает уголь из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины опровергали такую возможность.