К Лукашенко в гости едет президент Рахмон

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В конце текущей недели в Беларусь придет президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Его визит был сегодня подтвержден в ходе телефонного разговора с Александром Лукашенко.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Стороны обговорили некоторые темы двусторонних отношений, а также вопросы развития сотрудничества в аспекте предстоящего визита таджикистанского президента в Минск.

Ожидается, что Рахмон посетит церемонию закрытия II Евроигр.

Лукашенко третьего июня на встрече с послом Таджикистана в Беларуси Махмадшарифом Хакдодом анонсировал визит в Минск своего таджикского коллеги.
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Тэги: Беларусь-Таджикистан Персона: Александр Лукашенко Эмомали Рахмон

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