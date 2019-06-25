К Лукашенко в гости едет президент Рахмон

В конце текущей недели в Беларусь придет президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Его визит был сегодня подтвержден в ходе телефонного разговора с Александром Лукашенко.

Фото пресс-службы президента Беларуси

Стороны обговорили некоторые темы двусторонних отношений, а также вопросы развития сотрудничества в аспекте предстоящего визита таджикистанского президента в Минск.

Ожидается, что Рахмон посетит церемонию закрытия II Евроигр.

Лукашенко третьего июня на встрече с послом Таджикистана в Беларуси Махмадшарифом Хакдодом анонсировал визит в Минск своего таджикского коллеги.