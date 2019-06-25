Трехлетняя девочка ранила из пневматики мальчика-ровесника

О том, что не следует оставлять без присмотра маленьких детей, теперь хорошо знают родители трехлетних девочки и мальчика из Лиды.

Только по счастливой случайности баловство детей не привело к трагедии.

По информации Следственного комитета, находившийся в гостях у родственников трехлетний мальчик играл в доме с ровесницей. В какой-то момент, когда в комнате не было никого из взрослых, девочка взяла из шкафа заряженную пневматическую винтовку своего отца и выстрелила из нее в направлении мальчика.

Ребенок получил ранение. В больнице из головы была извлечена пуля, обработана рана, после чего его отпустили домой. Жизни мальчика ничего не угрожает.