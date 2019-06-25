В Минске пройдет фестиваль «Страшное дело»

Как не бояться публичных выступлений и не стыдиться собирать деньги на хорошие дела. Представители общественных инициатив расскажут о том, как бороться со страхами.

В ближайшую субботу в столичной Галерее Ў пройдет фестиваль «Страшное дело». Устроители феста надеются, что «страшная» тема не испугает, а наоборот заинтересует молодежь, которая хочет создать свою инициативу, но не знает, как это сделать.

«Крутым инициативам не хватает видимости», а ведь они «меняют общество, и своим примером вдохновляют других действовать», считают организаторы фестиваля из молодежного образовательного центра «Фиальта».

Для многих молодых людей начать свой проект, выступать публично, писать впервые партнерам, общаться с незнакомыми людьми может быть страшно. Поэтому, надеются в «Фиальте», посетив мероприятия, гости выйдут из «комнаты страхов» людьми, которым все нипочем.