Завтра в Беларуси воздух прогреется до +32°С

/ Общество
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В среду погоду на территории Беларуси в основном будут определять область повышенного атмосферного давления и очень теплая воздушная масса (лишь вечером по северо-западу скажется влияние фронтального раздела).

Ночью ожидается малооблачно, днем – переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь вечером в некоторых северо-западных районах пройдут дожди, возможны грозы.

Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха:

  • минимальная ночью +11..+17°С (кое-где +8..+10°С);
  • максимальная днем от +25°С по северо-востоку до +32°С по юго-западу страны.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.
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Тэги: погода

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