Накануне Евроигр в Минске упала зарплата

В Минске начисленная средняя зарплата в мае 2019 года составила 1.472 рубля, что на 79,7 рубля, или на 5,1%, меньше, чем в апреле 2019 года, следует из данных главного статистического управления столицы.

В январе 2019 года средняя зарплата составила 1.379,5 рубля, что на 187,5 рубля, или на 11,9%, меньше, чем в декабре 2018 года, в феврале — 1.382,1 (+2,6 рубля), в марте — 1.544,5 рубля, что на 162,4 рубля, или на 11,7%, больше, чем в феврале. Начисленная средняя зарплата в апреле составила 1.551,7 рубля, что на 7,2 рубля, или на 0,5%, больше, чем в марте.

Реальная зарплата (с учетом роста цен) в Минске в мае 2019 года по сравнению с маем 2018-го увеличилась на 5,7%.

Самую высокую зарплату в столице в мае текущего года получили IT-специалисты. Средняя зарплата работников, деятельность которых связана с информационными технологиями, составила 4.403,3 рубля. В числе наиболее высокооплачиваемых также работники горнодобывающей промышленности — 4.091,6 рубля; воздушного транспорта — 3.567,8; телекоммуникационной сферы — 1.989,9; нефтепереработки — 1.971,4; химической промышленности — 1.922,6; финансового и страхового сектора — 1.918,3; архитекторы, бухгалтеры, юристы — 1.736,3; оптовики — 1.715,7; работники фармацевтической промышленности — 1.326,2.

Самая низкая зарплата в Минске была у работников библиотек, архивов, музеев (709,4 рубля) и социальных работников (759,5 рубля).

В мае 2019 года в столичной промышленности средняя зарплата составила 1.258,4 рубля; в строительстве — 1.425,9; сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 1.256,1; розничной торговле — 1.166.2; образовании — 912,5. Средняя зарплата работников здравоохранения составила 1.044,8 рубля.

Наибольшая среднемесячная начисленная зарплата работников в регионах традиционно была в Минске, наименьшая — в Могилевской области — 884,1. В Брестской области средняя зарплата составила 918,8 рубля, в Витебской — 908,3 рубля, Гомельской — 968,4 рубля, Гродненской — 926,2 рубля, Минской — 1.102 рубля.