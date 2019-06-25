Восьмилетняя девочка выпала из окна коттеджа в Речицком районе

Школьница выпала из окна второго этажа частного жилого дома, где живет ее семья.

По данным пресс-службы МВД, пострадавшая вместе с сестрами резвилась в комнате, когда мама позвала детей вниз попить. Перепрыгивая с одного предмета мебели на другой, девочка оказалась на подоконнике и потеряла равновесие. Она попыталась ухватиться за москитную сетку, но вместе с ней вывалилась наружу: упала на козырек дома, а с него скатилась на землю.

Пострадавшую госпитализировали с различными травмами.