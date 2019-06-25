Белорусский велогонщик Василий Кириенко выиграл золотую медаль Евроигр

Наш спортсмен проехал в шоссейной гонке с раздельным стартом 28,6 километра за 33 минуты и 3 секунды.

Второй результат показал Нельсон Оливейра из Португалии. Он уступил победителю 28 секунд. Третье место у чеха Яна Барты.

Кириенко также выигрывал в этой дисциплине и на I Европейских играх в Баку.

В женской гонке победила швейцарка Марлен Ройзер. Второй стала Шантел Блаак из Нидерландов, третьей — Хэйли Симмондс из Великобритании. Алена Омелюсик финишировала с пятым временем, уступив Симмондс полторы секунды.