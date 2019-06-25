Второй минский H&M откроется в ТРЦ Palazzo
Первый заработает осенью в ТРЦ Galleria на пр. Победителей.
В конце года должен заработать двухэтажный магазин шведского бренда в достраивающемся комплексе возле Дворца Независимости.
Об этом сообщает
Заказчиком строительства Palazzo является компания RRY Capital. В Минске ее представляет «БелМартПлаза». Ее основателем является американец Рудольф Риад Юнес, а сама компания инвестирует в недвижимость в Беларуси, Ливане, Нигерии и Турции. В разных источниках сумма инвестиций достигает 100 миллионов долларов.