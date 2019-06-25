Второй минский H&M откроется в ТРЦ Palazzo

В конце года должен заработать двухэтажный магазин шведского бренда в достраивающемся комплексе возле Дворца Независимости.

Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на несколько источников на рынке коммерческой недвижимости. По словам собеседников, магазин разместится на двух этажах и будет занимать площадь около 2-2,5 тысячи квадратных метров. Между уровнями предполагается установка лифтов.

Заказчиком строительства Palazzo является компания RRY Capital. В Минске ее представляет «БелМартПлаза». Ее основателем является американец Рудольф Риад Юнес, а сама компания инвестирует в недвижимость в Беларуси, Ливане, Нигерии и Турции. В разных источниках сумма инвестиций достигает 100 миллионов долларов.