На мусорном полигоне под Минском проведут три экскурсии
Организаторы предлагают увидеть полигон «Тростенецкий» 29 июня, 4 и 6 июля.
Чтобы съездить на полигон и на расположенный рядом завод, где сортируют мусор и получают вторичное сырье, нужно
Полигон является режимным объектом и посетителей без специального разрешения не принимает, но туда появилась возможность попасть благодаря активности движения «Цель 99» и «Оператора вторичных материальных ресурсов».
Прием заявок на первую экскурсию заканчивается 28 июня.