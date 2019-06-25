На мусорном полигоне под Минском проведут три экскурсии

Организаторы предлагают увидеть полигон «Тростенецкий» 29 июня, 4 и 6 июля.

Чтобы съездить на полигон и на расположенный рядом завод, где сортируют мусор и получают вторичное сырье, нужно подать заявку и рассказать о своей мотивации. На каждую из бесплатных экскурсий отберут по 40 желающих. Автобус отправится в 10:00 от станции метро «Могилевская» и вернет участников в Минск примерно в 13:00.

Полигон является режимным объектом и посетителей без специального разрешения не принимает, но туда появилась возможность попасть благодаря активности движения «Цель 99» и «Оператора вторичных материальных ресурсов».

Прием заявок на первую экскурсию заканчивается 28 июня.