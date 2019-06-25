Генпрокуратура подтвердила причастность главы «Белтелекома» к делу Втюрина

Бывший глава «Белтелекома» Сергей Сиводедов был задержан в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Алексей Стук на пресс-конференции в Минске.

«Втюрин задержан с поличным при получении 148 тысяч долларов за лоббирование интересов российских коммерческих структур в плане поставки оборудования для "Белтелекома". В связи с его же делом задержан Сиводедов», — сказал Стук.

Информация о задержании Втюрина по подозрению в получении взятки появилась 29 апреля. 1 мая на Национальном правовом интернет-портале был опубликован указ президента, согласно которому полковник освобожден от должности заместителя госсекретаря Совета безопасности «за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего».

4 мая КГБ сообщил, что Втюрин был задержан с поличным при получении взятки от представителя российской коммерческой структуры.

В тот же день КГБ сообщил о задержании Сиводедова, который обвиняется в получении взятки от гражданина Российской Федерации. По информации ведомства, в ходе следственных действий по месту жительства Сиводедова обнаружено и изъято 470 000 долларов, «полученных последним по иным эпизодам взяточничества». Наложен арест на три принадлежащие Сиводедову квартиры в Минске, в том числе оформленные на подставных лиц, а также земельный участок с жилым домом в Минском районе.