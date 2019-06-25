Оппозиционеры призвали власти внести поправки в закон «О политических партиях»

Белорусские оппозиционные политические партии и общественные организации выступили с совместным заявлением.

Председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич

В заявлении требуется включить в законопроект пункты, предписывающие упрощение порядка регистрации политических партий, обеспечить государственное финансирование уставной деятельности политических партий, предоставлять помещения из фонда республиканской и коммунальной собственности. Кроме того, оппозиционеры предлагают гарантировать им право доступа к государственным СМИ.

«Мы заявляем, что без учета и реализации этих предложений поправки в закон будут носить косметический, формальный характер и не будут способствовать дальнейшему развитию политической системы Беларуси», — отмечается в заявлении.

Как пояснил председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов, заявление принято в связи с подготовкой изменений в закон «О политических партиях». По его словам, 28 июня состоится встреча рабочей группы при Министерстве юстиции по разработке поправок в этот закон, где будет обнародована данная позиция.

Заявление подписали председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов, председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич, и.о. председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов, председатель Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Калякин, председатель Партии БНФ Григорий Костусев, первый заместитель председателя Белорусской партии «Зеленые» Дмитрий Кучук, сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский и ряд других представителей общественных организаций и оргкомитетов по созданию партий.