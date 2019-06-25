Лукашенко выступил на выпускном балу

Президент Беларуси посетил Республиканский бал выпускников учреждений высшего образования.

Фото: president.gov.by

«Все, что мы делаем, — делаем не для красивой картинки в социальных сетях. Хоть это и модно сейчас — жить онлайн в интернете. Но мечты нужно воплощать в реальной жизни, и вам придется это делать, работать на конкретный, полезный людям результат. Тогда из ваших личных успехов сложится счастливое будущее страны — всей нашей Беларуси», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Президент обратил внимание, что высшее образование в Беларуси получают и иностранные студенты — представители более чем 100 стран. «И спрос колоссальный. Мы не можем даже принять за большие деньги всех, кто хочет, потому что негде их поселить, не хватает общежитий и не хватает учебно-лабораторных корпусов, классов, зданий, аудиторий», — рассказал он.

Лучшие выпускники и преподаватели учреждений образования удостоились Благодарности президента, и он лично вручил им эти награды.