Зампредседателя концерна «Белгоспищепром» назначили Ию Малкину

Соответствующее решение в отношении бывшего первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды содержится в постановлении Совета министров № 415, сообщили в пресс-службе правительства.

До середины мая нынешнего года Малкина занимала должность первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды. Постановлением Совмина № 304 она была уволена — в связи с истечением срока контракта. Малкина занимала этот пост в течение пяти лет.

Ия Малкина родилась в деревне Старое Роматово Малоритского района. В 1997 году закончила БГУ, в 2000 году — Академию управления при президенте. В 1997—2001 годах была заместителем директора — начальником управления по гуманитарной деятельности Департамента по гуманитарной деятельности при президенте. С 2002 года возглавляла юридическую службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия, с 2013 года — главное управление правового обеспечения и государственной собственности Минсельхозпрода. С мая 2014-го по май 2019 года — первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды.