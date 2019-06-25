Белорусы завоевали 41 медаль на Евроиграх — больше только у России

Лидеры в медальном зачете II Европейских игр — Россия, Беларусь и Грузия.

Источник: minsk2019.by

У россиян 53 медали: 24 золотых, 13 — серебряных и 16 — бронзовых. Белорусские спортсмены завоевали 14 золотых медалей, 9 — серебряных и 18 — бронзовых. Первые места, в частности, у велогонщика Василия Кириенко, батутиста Владислава Гончарова, дзюдоистки Марины Слуцкой.

В первой десятке медального зачета также находятся Украина (четвертое место), Италия, Франция, Израиль, Бельгия, Швейцария, Словения. Поляки находятся на 25 месте из 35-ти, латвийцы — на 27-м, у литовцев медалей нет.