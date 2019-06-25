Белорусы завоевали 41 медаль на Евроиграх — больше только у России

/ Спорт
Просмотров: 398

Лидеры в медальном зачете II Европейских игр — Россия, Беларусь и Грузия.

Источник: minsk2019.by

У россиян 53 медали: 24 золотых, 13 — серебряных и 16 — бронзовых. Белорусские спортсмены завоевали 14 золотых медалей, 9 — серебряных и 18 — бронзовых. Первые места, в частности, у велогонщика Василия Кириенко, батутиста Владислава Гончарова, дзюдоистки Марины Слуцкой.

В первой десятке медального зачета также находятся Украина (четвертое место), Италия, Франция, Израиль, Бельгия, Швейцария, Словения. Поляки находятся на 25 месте из 35-ти, латвийцы — на 27-м, у литовцев медалей нет.

Сюжет: Европейские игры в Минске
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Европейские игры-2019 белорусский спорт Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

SZ о Евроиграх: Пропагандистский праздник для авторитарного режима

SZ о Евроиграх: Пропагандистский праздник для авторитарного режима

Скандал на Европейских играх. Почему Лукашенко не хотел идти на стадион

Скандал на Европейских играх. Почему Лукашенко не хотел идти на стадион

«Беларуси выпала честь стоять у истоков». Лукашенко открыл Европейские игры-2019

«Беларуси выпала честь стоять у истоков». Лукашенко открыл Европейские игры-2019

Европейские игры. С чего начать знакомство с Минском?

Европейские игры. С чего начать знакомство с Минском?