Павел Северинец перестал здороваться с главой БНФ из-за гей-парада

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец перестал здороваться за руку с председателем Партии БНФ Григорием Костусевым после поездки того на гей-парад в Литве.

Григорий Костусев

«До меня дошел слух, что Павел все это весьма негативно воспринял. У него оценка по таким шуневичским, зековским законам. Павел почему-то воспринимает ситуацию по понятиям. Но я с ним лично на эту тему не говорил, разборки не устраивал», — цитирует экс-кандидата в президенты «Беларускі партызан» .

Костусев уточнил, что в самом параде в гей-параде он участия не принимал, но присутствовал там чуть больше часа, наблюдал, как формировалась колонна.

«Когда консерватор принимает участие в гей-параде и при этом не перестает быть консерватором, то, скорее всего, это фарисейство. Таким людям в принципе не стоит подавать руку. На мой взгляд, нужно выбирать одно из двух: или ты участвуешь в гей-парадах, или ты глава партии БНФ», — сказал Северинец.