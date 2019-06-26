Биткоин превысил 12 тысяч долларов и установил 17-месячный рекорд

Главная по капитализации криптовалюта (217,7 млрд долларов) прибавила за сутки 17,8 млрд и теперь торгуется выше 12 200 долларов за единицу. Больше было в конце января 2018 года.

Источник: coinmarketcap.com

На момент написания новости, биткоин стоит 12 220 долларов. За сутки он подорожал на 9,3%, за неделю — на 34%. Недавно мы сообщали об установлении первой криптовалютой 15-месячного рекорда — почти 10 000. Чуть больше месяца назад она стоила 6800, когда установила 8-месячный рекорд.

Вторая по капитализации криптовалюта — ETH — стоит 330 долларов, что на 6,2% больше, чем сутками ранее. XRP стоит 0,48 (+1,75%), LTC — 136 (+0,06%), BCH — 488 (+1,44%), EOS — 7,3 (+0,29%).

Лидер роста — CYFM — 1969% за сутки.