IOWA и J:Морс выступят на церемонии закрытия Европейских игр
Мероприятие начнется в 22 часа 30 июня на стадионе «Динамо».
Оно станет заключительной частью Евроигр, на которой особое внимание уделят чествованию спортсменов и волонтеров. На стадион выйдут все атлеты из 50 стран, сообщает агентство
Организаторы обещают удивить зрителей также масштабным представлением с использованием новейших технических средств и технологий. Будут применены дополненная реальность, световые и проекционные эффекты.
На стадионе выступят IOWA, «J:Морс», Tesla Boy, «Леприконсы».