IOWA и J:Морс выступят на церемонии закрытия Европейских игр

Мероприятие начнется в 22 часа 30 июня на стадионе «Динамо».

Оно станет заключительной частью Евроигр, на которой особое внимание уделят чествованию спортсменов и волонтеров. На стадион выйдут все атлеты из 50 стран, сообщает агентство «Минск-Новости» .

Организаторы обещают удивить зрителей также масштабным представлением с использованием новейших технических средств и технологий. Будут применены дополненная реальность, световые и проекционные эффекты.

На стадионе выступят IOWA, «J:Морс», Tesla Boy, «Леприконсы».