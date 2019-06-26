IOWA и J:Морс выступят на церемонии закрытия Европейских игр

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Мероприятие начнется в 22 часа 30 июня на стадионе «Динамо».


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Оно станет заключительной частью Евроигр, на которой особое внимание уделят чествованию спортсменов и волонтеров. На стадион выйдут все атлеты из 50 стран, сообщает агентство «Минск-Новости».

Организаторы обещают удивить зрителей также масштабным представлением с использованием новейших технических средств и технологий. Будут применены дополненная реальность, световые и проекционные эффекты.

На стадионе выступят IOWA, «J:Морс», Tesla Boy, «Леприконсы».

Сюжет: Европейские игры в Минске
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Тэги: Европейские игры-2019 церемония закрытия Город: Минск

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