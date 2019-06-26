Погиб последний гитарист мулявинских «Песняров» Аркадий Ивановский
Белорусский музыкант погиб в возрасте 59 лет.
По неподтвержденным данным, он утонул. Об этом
«Печальная новость пришла от Александра Попроцкого из Минска (передал Олег Аверин). Последний гитарист „Песняров“ до распада Аркадий Ивановский утонул. Подробности пока неизвестны», — написал администратор форума Олег Верещагин.
Прощание с артистом пройдет с 14 до 15 часов 26 июня в ритуальном зале на Ольшевского, 12.
|Ивановский выступал в ансамбле Мулявина с 1996 года. Он также сотрудничал с оркестром Михаила Финберга. С 2004 года Аркадий работал на кафедре художественного творчества и продюсерства в Минском институте современных знаний имени Широкова и занимался джазовыми проектами.