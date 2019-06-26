Погиб последний гитарист мулявинских «Песняров» Аркадий Ивановский

Белорусский музыкант погиб в возрасте 59 лет.

Фото: jazzclub.by

По неподтвержденным данным, он утонул. Об этом сообщает форум поклонников «Песняров».

«Печальная новость пришла от Александра Попроцкого из Минска (передал Олег Аверин). Последний гитарист „Песняров“ до распада Аркадий Ивановский утонул. Подробности пока неизвестны», — написал администратор форума Олег Верещагин.

Прощание с артистом пройдет с 14 до 15 часов 26 июня в ритуальном зале на Ольшевского, 12.