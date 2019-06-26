Охранник магазина в Пинске четыре часа удерживал чужого ребенка в подсобке

Девятилетний Женя Вишневский тайком попытался взять шоколадку и пакет сухариков. Охранник поймал ребенка за руку и отвел в подсобку.

По словам матери Жени Ирины Вишневской охранник заставлял ее сына сидеть с заложенными назад руками, скрещенными ногами и держать ровно спину, «когда с ним взрослый разговаривает», матерился и оскорблял его, передает СТВ .

Охранник отказался отдать ребенка отчиму. Когда женщина вернулась из Минска, где была в тот день, сделать это отказались и ей.

«Это непонятная ситуация, в которой проявилось просто безразличие, равнодушие. И, с одной стороны, мой ребенок, да — он тот, кто совершил преступление. Но было и совершено преступление по отношению к нему. Никто не хочет об этом даже задуматься. Неужели не могли договориться, решить этот вопрос? Мы что, на Марсе живем? Я никак не собиралась уходить от ответственности», — объяснила Ирина Вишневская.

Партнер адвокатского бюро Юлия Котух, ознакомившись с историей задержания в магазине, выдает резюме: работники превысили полномочия. Задерживать и досматривать нарушителей имеют право только лицензированные сотрудники департамента охраны.

В головном офисе сети супермаркетов провели служебную проверку и установили: никаких нарушений в поведении охранника магазина не обнаружено.