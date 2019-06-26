Зеленский предложил владельцу Viber должность в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с Хироши Микитани, учредителем японской компании Rakuten, предложил ему войти в состав Национального инвестиционного совета.

Фото: president.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Также на встрече обсуждались планы увеличения присутствия компании Rakuten в Украине: расширение офиса в Одессе и открытие нового офиса в Киеве.

Микитани заявил, что Украина является приоритетным рынком для компании Rakuten и выразил готовность поддерживать идею увеличения количества инвестиционных проектов со стороны Японии.