Метеорологи предупреждают о разрушительной волне жары по всей Европе

В ближайшие дни интенсивная жара обожжет Европу, и это могут быть исторические, рекордные температуры на значительной части континента.

Источник: WeatherBell.com

Волна тепла достигнет своего пика 27 июня, говорится в статье Science Alert .

Фактическая температура должна расти как минимум до 35-40 градусов по Цельсию на обширной территории. В некоторых местах может быть еще жарче, особенно в городах, где эффект «острова тепла» от асфальта и бетона повышает температуру.

«Волны жара — тихие убийцы. Европейская жара 2003 года привела к гибели около 70 000 человек. По оценкам, прошлогоднее жаркое лето в Германии вызвало как минимум 1000 лишних смертей», — написал Стефан Рамсторф, ученый-климатолог из Потсдамского университета.

Самые высокие температуры могут наблюдаться в западной и центральной частях Европы. Ожидается, что в некоторых регионах Испании и Франции несколько дней будет температура не менее 40 по Цельсию.

Пожилые люди, бездомные и люди без кондиционера наиболее подвержены болезням, связанным с жарой.