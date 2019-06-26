Последний гитарист мулявинских «Песняров» утонул в водохранилище «Дрозды»

Следственный комитет подтвердил гибель Аркадия Ивановского утром 24 июня.

По сообщению ведомства, 59-летний музыкант оставил вещи на берегу и пошел купаться. О его пропаже сообщил очевидец.

Работники ОСВОД извлекли тело пропавшего из воды. В целях установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее о гибели Ивановского сообщили на форуме поклонников «Песняров». Прощание с артистом пройдет с 14 до 15 часов 26 июня в ритуальном зале на Ольшевского, 12.